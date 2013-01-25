Учені знайшли «прихований» портрет на картині Рембрандта

Вчені з Німецького синхротронного центру DESY за допомогою складної рентгенографічної технології вперше отримали чітке зображення людини, приховане під шарами фарби на картині Рембрандта "Портрет літньої людини у військовому костюмі", говориться в статті, опублікованій в Journal of Analytical Atomic Spectrometry.

Портрет зберігається в музеї Пола Гетті в Лос-Анджелесі (США). Серед фахівців існує думка, що це портрет батька художника. Він написаний маслом на дошці, приблизно в 1630 році, на початку епохи бароко в Північній Європі.

Фахівці знали про багатошаровість картини, вони визначили це раніше, досліджуючи її за допомогою інфрачервоних і рентгенівських променів, а також пучків нейтронів. Однак тільки тепер, за допомогою нового методу - макроскопічного рентген-флуоресцентного аналізу (MA-XRF), їм вперше вдалося отримати чітке зображення "захованого" портрета.

Промені рентгена високої енергії викликає флюоресценцію - світіння, при цьому хімічно різні речовини, наприклад, різні фарби, світяться по-різному. Відсканувавши всю картину рентгеном, вчені змогли отримати карту пігментів і, в кінцевому рахунку, відновити зображення, ніяк не пошкодивши "верхній" шедевр.

"Складність роботи з" зафарбованими "версіями картин Рембрандта в тому, що він використовував фарби з однаковим хімічним складом і для початкового малюнка, і для того, який наносив поверх. З Ван Гогом, наприклад, який використовував різні пігменти, працювати набагато легше", - зазначила співавтор дослідження, співробітник DESY Карен Аппель (Karen Appel), чиї слова наведені в повідомленні прес-служби DESY.

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