Мешканці сіл отримають можливість впливати на телевізійний ринок

З нового року межканці сіл та містечок отримують можливість впливати на півмільярдний телевізійний ринок завдяки розширенню географії дослідження на пункти з населенням до 50 тисяч.

Дослідницька компанія GfK-Ukraine, яка складає рейтинг загальнонаціональних телеканалів, розширює панель досліджень з 1600 домогосподарств (4000 телеглядачів) до 2600 (більше 6000 глядачів).

Таким чином, вперше до переліку сімей, чиї телевподобання визначають загальнонаціональні рейтинги, потраплять і жителі невеличких міст та сіл з акцентом на центральні та західні області України. Саме там з 2008 року буде розташовано 60% вимірювальних пристроїв.

За рахунок цього, дослідження телеаудиторії розширюється на ті групи населення, про смаки яких раніше не брались до уваги. Експерти прогнозують, що це може докорінно змінити вигляд українського телебачення.

Постійні дослідження телеаудиторії за допомогою піплметрів здійснюються з 2002 року на замовлення. Піплметр –це електронний пристрій, який приєднують до телевізора і який фіксує скільки часу та які канали дивиться кожен член сім¢ї.

Дослідження відбувається на замовлення Індустріального Телевізійного Комітету, галузевої асоціації, що об’єднує провідні українські канали. Серед них Інтер, 1+1, ICTV, СТБ, Новий, М1, ТЕТ, Канал «Україна», НТН та ТОНІС, Мегаспорт, яким належить близько 70% національної глядацької аудиторії.

Екперти пояснюють, що дослідження серед населених пунктів з населенням більше 50-ти тисяч, було певним компромісом між каналами першого та другого ешелонів, такими як СТБ, Новий та ICTV, які на той час мали слабке покриття в маленьких містах. Тоді ж було домовлено про перехід на формат „50 мінус” через п’ять років, тобто з 2008 року.

За останніми даними GfK-Ukraine, лідерами рейтингів є загальнонаціональні канали Інтер, Студія 1+1, СТБ, Новий та ICTV.

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