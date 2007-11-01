Переможець конкурсу на кращий Гімн Києва отримає 50 тисяч

За розпорядженням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в столиці розпочався другий етап конкурсу на написання Гімну Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, його переможці отримають грошову винагороду в розмірі 50 тис. грн. Премія між авторами музики і тексту розподіляється відповідно 60% і 40%.

За словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, «15 березня 2007 року Головним управлінням культури і мистецтв було проведено перший конкурс на написання Гімну Києва. Представили 56 проектів професійних та аматорських авторів, проте твору, який би відповідав жанру гімну серед них не було. Конкурсна комісія лише обрала 10 пісень про Київ, які записали на музичний диск до Дня Києва. Тому було прийнято рішення провести другий етап конкурсу, а переможцю надати грошову винагороду».

Як додав Д.БАСС, дещо змінилися й умови конкурсу. Якщо в першому етапі участь могли брати, як професіонали, так і аматори, то наразі запрошуються тільки професійні композитори і поети.

«Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав відповідне розпорядження про продовження конкурсу та затвердив склад комісії, до якої ввійшли знані музиканти, диригенти і поети, серед яких: Ігор ЩЕРБАКОВ, Юрій ШЕВЧЕНКО, Ганна ГАВРИЛЕЦЬ, Віктор БАРАНОВ, Петро ПЕРЕБИЙНІС, Тарас ПЕТРИНЕНКО, Микола ГОБДИЧ, депутат Київради Олександр БРИГИНЕЦЬ. Очолює комісію Герой України, народний артист України та СРСР, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Анатолій АВДІЄВСЬКИЙ», - сказав Д.БАСС.

Він також нагадав, що проекти Гімну (музика і слова) подаються до Головного управління культури і мистецтв в термін до 1 лютого 2008 року за адресою: 01004, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 3, тел. 279-50-92.

Проект Гімну-переможця до 1 травня 2008 року буде винесений на розгляд Київської міської ради, а перше офіційне виконання Гімну відбудеться під час святкування Дня Києва наступного року.

Як повідомляв УНІАН, конкурс на написання проекту Гімну Києва проводився з 1 березня до 1 квітня 2007 року, однак фахова комісія так і не визначила переможця, оскільки запропоновані проекти не відповідали всім висунутим вимогам. Комісія прийняла рішення звернутись до Київради та КМДА з проханням продовжити проведення конкурсу.

Розпорядженням Київської міськдержадміністрації від 22 жовтня продовжено до 1 квітня 2008 р. термін проведення конкурсу на написання проекту Гімну Києва.