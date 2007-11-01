В Одесі ініціюють будівництво пам`ятника російському полководцю Суворову

Встановити пам`ятник російському полководцю Олександру Суворову, а також перейменувати його ім`ям вулицю Приморську в Одесі - таке рішення ухвалено на засіданні постійної комісії з охороні об`єктів культурної спадщини Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, на думку членів депутатської комісії, буде відзначено «особливі заслуги О.Суворова перед містом».

За словами голови комісії Станіслава ШНАЙДЕРА, «не зважаючи на те, що О.Суворов багато зробив для Одеси, ні пам`ятника, ні вулиці, названої його ім`ям в місті й досі немає. Адже саме генерал-аншеф О.Суворов був призначений для будівництва оборонних споруд, а потім і гавані в Хаджибеї. Саме він був одним із тих, хто вплинув на імператрицю Катерину II при виборі місця для будівництва майбутнього міста-порту Одеси».

Тому, вважає голова депутатської комісії, закономірним є рішення комісії про встановлення пам`ятника й перейменування на його честь вулиці.