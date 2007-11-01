”Другим Страдіварі” може стати майстер із Харківщини

Скрипковий майстер із Харківщини, говорить, що винайшов унікальну технологію створення цих музичних інструментів.

Чоловік говорить, що після двадцяти років кропіткої праці він винайшов технологію, яка дає можливість робити інструменти, не гірші, ніж це виходило у славетного італійця. У чому саме цей секрет, майстер поки що не говорить. Чекає на досвідчених експертів.

Аби докопатися до секрету Страдіварі, багато років тому майстер залишив метушливе місто. Тут, у будинку, який колись належав родичам педагога Макаренка, допомагають і стіни.

Скрипки роботи італійців вивчав здебільшого за фотографіями – із появою Інтернету стало легше. У мережі можна і музику послухати, і інструмент як слід роздивитись.

“Узятися” за скрипку вмілець наважився не відразу. Спочатку лише вивчав цей особливий для нього інструмент, “тренуючись” на гітарах та кобзах. Але з часом помітив – його скрипки мають дещо спільне з тими, які створював сам Страдіварі.

Нині майстер створює скрипку для талановитої дитини з Риги, познайомилися на конкурсі юних скрипалів. Цей інструмент він робить безкоштовно: обіцяє, що скрипка заграє не гірше від італійської.

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