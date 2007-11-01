В УНІАН з трансляцією на “5 каналі” відбудеться прес-конференція на тему: “Фільм знятий, Дон Жуан повертається до Києва”, присвячена закінченню зйомок фільму “Сповідь Дон Жуана”. Фільм створюється за однойменною п`єсою відомого письменника і драматурга Анатолія Крима. Оператор-постановник картини – Ігор Іванов. Продюсери – Єгор Бенкендорф і Таміла Мостіпан. Учасники: режисер картини Андрій Бенкендорф, директор Inter Media Production Єгор Бенкендорф, виконавці головних ролей: Нодар Мгалоблішвілі («Формула любові»), Артем Ткаченко («Індіго», «Мечоносець»), Василь Баша («Старики полковники», «Я тебя люблю»), Олена Фесуненко (кінодебют). Адрій Бенкендорф розкаже про зйомки і презентує кращі кадри майбутнього фільму. Виробництво картини здійснює кінокомпанія Inter Media Production (телеканал «Інтер») спільно з «Файно-Компані» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.

Дата проведення 14:30 05.11.2007