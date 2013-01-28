Острозька академія співпрацюватиме з Варшавським університетом

Національний університет «Острозька академія» уклав угоду про співпрацю з Варшавським університетом – одним з найпрестижніших навчальних закладів Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Острозької академії, угоду, яка діятиме впродовж п’яти років з можливістю її автоматичного продовження, підписав у Варшаві ректор Острозької академії професор Ігор Пасічник.

Ця угода передбачає обмін студентами та викладачами між навчальними закладами, спільні наукові дослідження, проекти. Також навчальні заклади проводитимуть спільні конференції, семінари, круглі столи, обмінюватимуться науковою інформацією, матеріалами, публікаціями.

Угода також передбачає співпрацю з магістерською програмою «Студії Східні», по якій відтепер зможуть навчатися студенти «Острозької академії».

Довідка УНІАН. Варшавський університет - один з найбільших державних вищих навчальних закладів Польщі, який заснований 19 листопада 1816 року. Навчання в університеті охоплює 80 навчальних програм, понад 100 спеціальностей та спеціалізацій. В університеті навчається майже тисяча іноземних студентів з 70 країн.