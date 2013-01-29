Cвобода вимагає перейменувати вулицю Паризької Комуни на Героїв Крут

У Полтаві члени Полтавської організації Всеукраїнського об`єднання «Свобода», «Студентської Свободи» і молодіжної організації «Сокіл» вимагають перейменувати вулицю Паризької Комуни на вулицю Героїв Крут.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської організації Всеукраїнського об`єднання «Свобода», відповідне звернення вони направили меру Полтави Олександру Мамаю сьогодні, 29 січня, в день 95-х роковин битви під Крутами.

«Починати треба з малого - з вулиці. Добре розуміємо, як до цього ставиться полтавська влада - вкрай негативно. Проте, якщо ми зможемо зібрати людей, які вийдуть з вимогами до ОДА, ми на самій вулиці влаштуємо протести і тоді переможемо в цій боротьбі. Влада нарешті мусить зрозуміти, що думку суспільства потрібно враховувати. Таким чином з однієї вулиці ми почнемо знищення всіх комуністичних символів у всьому місті", - сказав голова Полтавської "Студентської Свободи" Юліан Матвійчук.

Довідка УНІАН. 16 (29) січня 1918 року під селом Крути (зараз - Чернігівська область) відбувся бій між загонами більшовиків, які значно переважали за чисельністю і озброєнням, і 300 київськими студентами, гімназистами і курсантами, які встали на захист Української Народної Республіки. Бій тривав 5 годин. Пізніше останки загиблих перепоховали на Аскольдовій могилі в Києві. День пам`яті Героїв Крут відзначають в Україні 29 січня.