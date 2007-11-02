Джим Джармуш зніме новий фільм

Режисер Джим Джармуш (Jim Jarmusch) розпочне в Іспанії зйомки свого нового фільму в 2008 році. Фільм,попередньо має назву The Limits of Control. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters. Головним героєм нової картини Джармуша стане таємничий злочинець, який "працює" в Іспанії. Його граєАйзек де Банколе (Isaach De Bankole), який раніше вже працював у режисера в інших фільмах. Крім того, до фільму будуть запрошені кілька "касових" акторів, щоб додати комерційної цінності авторському кіно Джармуша.

Дистриб`ютором картини виступить компанія Focus Features, з якою Джармуш працював над останнім своїм фільмом "Зламані квіти", який став найбільш касовим фільмом режисера, зібравши в світовому прокаті 46,7 мільйона доларів.

Джармуш - автор таких фільмів, як "Ніч на землі", "Кава і сигарети", "Пес-примара, або Шлях самурая" і "Мертвий".