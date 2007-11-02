В Українському домі розпочався вернісаж ”Арт-Київ 2007”

П`ять поверхів Українського дому в Києві завішані трьома тисячами полотен, автори яких – близько 500 художників. Такі масштаби Другої Міжнародної виставки "Арт-Київ 2007".

Вона претендує на звання найголовнішого вернісажу країни. Це єдиний масштабний проект, який під одним дахом зібрав імена-символи українського мистецтва ХХ-ХХІ сторіч.

Аби роздивитися всі полотна, представлені на "Арт-Києві", потрібно півдня. Тут справжній парад - понад півсотні галерей, а ще спецпроекти та приватні зібрання.

Традиційна родзинка "Арт-Києва" - картини великих українських митців. Це не музейні збірки. В різні роки та за різних обставин їх купили колекціонери. Виявляється, більшість політиків збирає висококласні реалістичні пейзажі.

Так, родина Порошенків володіє роботами, на яких зображені сільські хати пензлів Крижицького та Світлицького. Сільська тематика й у збірці Олександра Мороза - пейзаж малого села руки Васильківського. А родина Губських надає перевагу пейзажам Світославського. Український авангард, на який нині шалений попит, збирають одиниці. Здивував Ян Табачник, який, виявляється, має роботу самої Олександри Екстер та навіть Пуні.

"Арт-Київ" - унікальна можливість для пересічних українців побачити всі ці шедеври. Організаторам вдалося виконати примхливі умови колекціонерів, які ставляться до полотен наче до дітей рідних.

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