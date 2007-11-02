Відкрилася перша в Україні заміська галерея

У Конча-Заспі під Києвом відкрили першу в Україні художню галерею за містом ”Коло-Заспа”. Прямої маршрутки до неї немає. Від станції метро Видубичі треба проїхати 15 хв. маршруткою N43-к. Вийти на першому кілометрі, а потім ще хвилин п’ять пройти пішки.

"Галерея розрахована на людей, які будуть приїздити на власних авто та купувати тут картини чи скульптури", — пояснює власниця закладу Олена Старшинова.

”Коло-Заспа” — двоповерховий будинок на 200 кв. м із вікнами від стелі до підлоги. На газоні перед галереєю 10 скульптур.

У залі на першому поверсі стоять два дерев’яні ослони. На них можна присісти, роздивитися 15 полотен українських живописців Олексія Апполонова, шестидесятників Галини Григор’євої, Анатолія Тертичного та інших. Ці роботи коштують від $10 тис. Проте власниця галереї про ціну картин і скульптур говорити відмовляється.

"Вам ціну зараз ніхто не скаже, — запевняє Старшинова. — Вийшов новий закон, що обкладає твори мистецтва податком на додану вартість. Ми якраз вирішуємо, як бути з цим питанням".

Поблизу сходів на другий поверх стоїть фуршетний столик із келихами, наповненими білим вином. Під музику Адріано Челентано демонструють слайди зі скульптур, виставлених на природі, а також біля розкішних будинків та картин. Галерея працює в усі дні, крім неділі та понеділка. Вхід безкоштовний.

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