У лютому почнуть реставрувати Помпеї

Комплексні реставраційні роботи в давньоримському місті Помпеї, включеному до списку Культурної спадщини ЮНЕСКО, розпочнуться 6 лютого. Про це сьогодні оголосив італійський міністр Фабріціо Барка, передають РІА «Новости».

Він нагадав, що вартість реставрації та підтримання знаменитого на весь світ археологічного комплексу складе 105 мільйонів євро. При цьому міністр не уточнив, чи будуть закривати Помпеї, які щодня в середньому відвідує шість тисяч чоловік, для туристів на час реставрації.

У квітні минулого року уряд Італії на чолі з Маріо Монті підготувало проект з порятунку 66 гектарів давньоримського міста, знищеного під час виверження Везувію в 76 році. За попередньою оцінкою, цей багатомільйонний план, кошти на який виділено з Європейського фонду регіонального розвитку, повинен бути повністю виконаний до грудня 2015 року.

Грандіозний проект з порятунку комплексу Помпеї включає в себе п`ять основних напрямків: дослідження і діагностика, зміцнення наявних будівель, поліпшення сервісу для відвідувачів, підвищення рівня системи безпеки і відеоспостереження та посилення організаційної структури.

Проблема підтримки давньоримського міста, що є в наші дні музеєм під відкритим небом і однією з головних визначних пам`яток Італії, давно стоїть перед урядом країни, оскільки в ньому регулярно відбуваються обвалення, які привертають увагу громадськості і світових ЗМІ. В останній раз часткове руйнування будівель відбулося наприкінці листопада минулого року, коли через зливові дощі обвалилася частина древньої стіни з необробленого каменя в одній із будівель.