Роман Жадана екранізують

Кінорежисер, поет і теле- і радіоведучий Ярослав Лодигін спільно з письменником Сергієм Жаданом розпочали підготовку до екранізації роману «Ворошиловград». Про це пан Лодигін розповів в інтерв`ю «Телекритиці».

Робота над проектом триває близько року. Автори бачать його як незалежний фільм із бюджетом $ 500- 1млн. Переговори щодо фінансування ведуть і в Україні, й за кордоном. Якщо спонсорів не знайдуть, Ярослав Лодигін планує вдатися до краудфандінгу. «Я не подіваюся, що знайти ці кошти буде легко, - коментує режисер. – Не кожна компанія піде на ризик щодо виробництва стрічки, де буде суржик, олігархи, рейдери, бандити, Донбас…». На фінансову співпрацю з телеканалами він не розраховує: «Зазвичай продюсери починають розмову із запитання, хто такий Жадан і скільки книжок він продав, не беручи до уваги ситуації на книжковому ринку України. Як і того, що читач поки що орієнтований виключно на легку літературу».

Однак потенціал культової книги вимірюється не продажами, переконаний Ярослав Лодигін. «"Ворошиловград" є на кожній полиці і добре знаний серед інтелігенції. Однак головне в цьому романі – його сильна драматургічна конструкція, актуальність і кінематографічність. Рейдерство і боротьба з ним – це тема, яка змушує кров кипіти», - каже режисер.

Нині автори картини готують документальний фільм, де йдеться про втілення їхньої ідеї в життя і передано дух роману. Стрічку, яка має допомогти знайти спонсорів, викладуть на YouTube.

Кастинги автори картини ще не розпочинали.

