Помер Оскар Фельцман

У Москві на 92-му році життя помер композитор, автор відомих радянських пісень Оскар Фельцман, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше дружина композитора повідомила, що він перебуває в реанімації ЦКЛ імені Сємашка.

Оскар Фельцман - автор пісень "Ландыши", "Манжерок", "На тебе сошелся клином белый свет", "Черное море мое". Його пісні виконували Леонід Утьосов, Марк Бернес, Володимир Трошин, Муслім Магомаєв, Валентина Толкунова, Юрій Гуляєв.