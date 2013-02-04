Помер Оскар Фельцман
14:37, 04 лютого 2013Культура
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У Москві на 92-му році життя
У Москві на 92-му році життя помер композитор, автор відомих радянських пісень Оскар Фельцман, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Раніше дружина композитора повідомила, що він перебуває в реанімації ЦКЛ імені Сємашка.
Оскар Фельцман - автор пісень "Ландыши", "Манжерок", "На тебе сошелся клином белый свет", "Черное море мое". Його пісні виконували Леонід Утьосов, Марк Бернес, Володимир Трошин, Муслім Магомаєв, Валентина Толкунова, Юрій Гуляєв.
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