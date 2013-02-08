Подерв’янський приїде в Тернопіль на фестиваль

У Тернополі 9-10 лютого відбудеться дводенний фестиваль сучасної української літератури та музики.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, у рамках фестивалю бажаючі зможуть поспілкуватися з письменниками та співаками, послухати їхні виступи, а також переглянути сучасне документальне кіно.

Під час літературно-музичної частини, яка розпочнеться 9 лютого о 17.00, свої твори читатимуть Богдана Матіяш, Дмитро Лазуткін, Максим Кідрук, Андрій Любка, Лесь Подерв’янський, Павло Кробчук, Томаш Деяк, Олег Куліков та інші. У перерві виступатимуть гурти “Сержант Блюз”, Reality Of Freedom та “Неділя”.

У рамках фестивалю відбудеться виставка робіт художниці Ольги Супрун під назвою «Графічний Львів».

10 лютого письменники зустрінуться з молоддю в обласній бібліотеці, а з 14.00 до 18.00 у пивоварній ресторації «Ковчег» відбуватимуться презентації збірок поетів, обговорення проблематики сучасної української літератури, зустріч з читачами та журналістами.

Після завершення фестивалю організатори планують видати збірку тих творів, з якими виступали письменники у Тернополі.