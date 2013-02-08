Відвідувачка музею пописала маркером шедевр Делакруа

У Франції поліція затримала відвідувачку філії музею Лувр у Лансі, яка пописала маркером картину Ежена Делакруа «Свобода на барикадах», повідомляє Le Figaro, посилаючись на заяву музею.

Як відзначає видання, 28-річна жінка незадовго до закриття музею пописала маркером нижню частину картини. Її «негайно затримали» співробітник музею та інший відвідувач, а потім передали в поліцію і арештували, йдеться в заяві музею.

«На перший погляд, напис з поверхні (картини) буде легко очистити», - відзначають у Луврі і філії Лувра в Лансі.

«Департамент картин Лувра та фахівець-реставратор оцінять сьогодні ввечері обсяг робіт, вони вже прибули на місце ... В залежності від прогнозів фахівців буде прийнято рішення, відправляти картину на реставрацію чи ні », - додають в музеї.

Французький художник Ежен Делакруа написав «Свободу на барикадах» за мотивами липневої революції 1830 року, яка поклала кінець Реставрації Бурбонів. Делакруа написав картину всього за три місяці. Вперше «Свобода на барикадах» була виставлена ​​в Паризькому салоні в травні 1831 року. Полотно відразу ж викупила держава, але через революційний сюжет його не демонстрували на публіці близько 25 років.

Газета.ру