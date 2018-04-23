Українські конкуренти Лами на MTV не привітали її з перемогою

1 листопада в Мюнхені (Німеччина) відбувся конкурс MTV Europe Music Awards 2007, де українська співачка Lama одержала премію Best Ukrainian Act. За своєрідний “музичний Оскар” Lama боролася з досить сильними українськими виконавцями – гуртами «Воплі Відоплясова», Esthetic Education, «Океан Ельзи» і Гайтаною. Але найбільшу підтримку українських слухачів отримала саме вона.

Lama – сценічний псевдонім співачки, або як вона ще каже – “проект”, над яким працюють багато людей. Її справжнє ім’я – Наталя Дзеньків. “Я шукала назву, яка б відповідала моєму внутрішньому стану. І в якийсь момент мені наснився тибетський чернець, якій постійно повторював: “Lama, Lama, Lama”. Я зрозуміла – це те, що мені потрібно. А коли я дізналася, що Lama означає “захисниця” за шумерсько-аккадійською міфологією, то точно впевнилася у правильності вибору”, – пояснює співачка.

2 листопада щасливу й усміхнену переможницю в аеропорту “Бориспіль” зустрічали журналісти. Доти Наталка ніколи не брала участь у міжнародних проектах. Її вразило майже все – приїзд до Мюнхена, рівень тамтешньої підготовки, власне стадіон, де відбувалася церемонія нагородження. На жаль, нагороду MTV поки побачити так і не вдалося, вона прибуде до Києва через декілька днів, адже до початку церемонії ніхто не знає, хто стане переможцем.

Зараз Наталя планує розпочати роботу над новими альбомом і організувати європейський тур. Про враження від церемонії і свій музичний досвід Lama розповіла в інтерв’ю УНІАН.

Наталю, чи вірили, що отримаєте цю нагороду, чи все ж таки перемога для Вас виявилася цілковитою несподіванкою?

Десь глибоко в душі я відчувала... У мене завжди є якісь такі передчуття. Та все ж таки не вірила, тому що ми були номіновані серед дуже потужних груп. І я собі думала: “Та ну! Навряд”... А коли ми приїхали до Мюнхена й перед церемонією нам сказали, що ми виграли... (Наталя простягає вгору руки як вдячність якимсь вищим силам і сміється).

Хто вітав першим?

Мої подруги, знайомі, колеги по творчій частині.

А конкуренти – “ВВ” чи “Океан Ельзи”?

Ні, не привітали.

Жодних цікавих пропозицій після перемоги на MTV ще не надходило?

Уже надходили якісь пропозиції, але я поки не знаю, які саме. Дзвінки були, але ми тільки прилетіли, і ще не пройшов час, щоб ми усвідомили, що ж сталося. Це вже завтра-післязавтра ми ознайомимося з цими пропозиціями.

Як заробили свій перший гонорар і на що його витратили?

Свій перший гонорар я заробила в гуцульському ансамблі пісні й танцю – це було давно, коли ще я працювала з батьками. Не можна сказати, що то був гонорар – там я отримувала зарплату. У той час я ці гроші не витрачала. Усе, що мала, – віддавала батькам.

Де навчалися вокалу?

Я власне вокалу не навчалася. Для мене найкращі викладачі – це компакт-диски. Я слухаю різні групи, чую, як вони співають, а потім пробую сама.

Ви пишете пісні самі. Що Вас надихає, де черпає свою енергію Lama?

У першому альбомі всі тексти написані мною, а музика Віталика. (Віталій Телезин – продюсер Lam’и. – Авт.) Я черпаю енергію з різних ситуацій і відчуттів – кохання, закоханість... Будь-що може на мене вплинути.

З ким з українських зірок товаришуєте?

“Друга ріка”...

Дружніх стосунків – щоб саме товаришувала, – такого немає. Є просто приятельські відносини, є люди, яких приємно час від часу бачити. Іноді вони записуються в нас на студії. “Братья Гримм” приїжджають...

Зараз щодня по телебаченню можна побачити якусь нову зірку, яка згасає буквально через місяць-два. Що, на Вашу думку, потрібно робити музикантові-новачку, щоб закріпитися в українському шоу-бізнесі?

Робити хороший і якісний матеріал.

Чим займаєтесь, окрім музики?

Останнім часом уже нічим, крім музики, не займаюсь. Абсолютно. Часу не вистачає. Раніше ходила на фігурне катання, займалася спортом.

В одному з інтерв’ю Ви сказали, що з’явилися на українській сцені, щоб захистити вітчизняних слухачів від неякісного шоу-бізнесу? Які, на Вашу думку, основні риси якісного шоу-бізнесу?

Щоб було якісно – треба все робити гармонійно. І музика, і тексти, і сам артист – усе має гармоніювати, абсолютно. Якщо таких груп буде більше, вони просто самі по собі витіснятимуть неякісний продукт. Важко пояснити, але вухові одразу чутно – чи якісна ця музика чи неякісна.

Europe Music Awards – церемонія вручення європейських музичних нагород, вважається однією з найвизначніших подій музичного і культурного життя Європи. Премію MTV ще називають “музичним Оскаром”. Вітчизняні музиканти отримали можливість узяти участь у конкурсі MTV після появи цього року в Україні музичного телеканалу “MTV Україна”. Рішення щодо присудження нагород приймає європейська «Академія MTV» – журі, що складається приблизно з тисячі осіб, серед яких – відомі постаті європейської музичної індустрії та глядачі MTV з усієї Європи. Переможці в інших номінаціях обираються лише глядачами. Крім того, існує кілька регіональних нагород, за здобуття яких голосують лише глядачі кожної конкретної країни чи регіону. До числа таких країн з 2007 року входить і Україна.

Анна Ященко

Фото Дмитра Стаховського