Мілла Йовович народила дівчинку

У 31-річної актриси Мілли Йовович і її 42-річного жениха режисера Пола Андерсона у суботу народилася дочка, передає агентство Associated Press.

За словами прес-секретаря актриси, дівчинка народилася в медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Дитину назвали Еве Габо (Ever Gabo).

Йовович і Андерсон зустрілися у 2002 році на зйомках фільму "Обитель зла". Андерсон був продюсером і режисером цієї картини, а Йовович знімалася у головній ролі. Як нагадує Lenta.ru , раніше актриса була одружена з актором Шоном Ендрюсом, а також з французьким режисером Люком Бессоном.