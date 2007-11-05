Мода на етнічний одяг українців шаленими темпами поширюється світом
10:28, 05 листопада 2007Культура
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Українські вишиванки назавжди
Виробництво вишиванок поставили на конвеєр Туреччина і Китай, пише тижневик “Контракти”.
У нашій країні роздріб щороку продає вишиванок на 3-5 млн. грн. Уже за рік-два ця цифра щонайменше подвоїться, переконані власники фабрик. При чому основними їхніми покупцями є не іноземні туристи чи діаспора, а українці, наголошує видання.
Безкоштовну промоцію вишиванкам забезпечують перші особи країни. Зокрема, Президент із дружиною та дітьми. Україна – одна з небагатьох держав, де етнічний одяг носять у побуті. Вітчизняні модельєри вивели вишивку на подіум високої моди.
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