Відбудеться черговий ”Молодий вівторок” на тему «Дитячі книжки» чи «книжки для дітей»?

Тема дискусії: «Дитячі книжки» чи «книжки для дітей»? Гості: - Іван Андрусяк, письменник, випусковий редактор видавництва літератури для дітей «Грані Т»; - Наталя Богданець-Білоскаленко, кандидат педагогічних наук, спеціаліст з дитячої літератури; - Анатолій Качан, письменник, голова творчого об’єднання дитячих письменників при НСПУ; - молоді письменники Анна Семенюченко, Тетяна Винник, Рибалко Марина та ін.; - журналісти; - читачі. Модератор: Анна Багряна Адреса: Будинок письменників, м. Київ, вул. Банкова, 2

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