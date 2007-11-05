Відбудеться черговий ”Молодий вівторок” на тему «Дитячі книжки» чи «книжки для дітей»?
10:37, 05 листопада 2007Культура
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Тема дискусії:
«Дитячі книжки» чи «книжки для дітей»?
Гості:
- Іван Андрусяк, письменник, випусковий редактор видавництва літератури для дітей «Грані Т»;
- Наталя Богданець-Білоскаленко, кандидат педагогічних наук, спеціаліст з дитячої літератури;
- Анатолій Качан, письменник, голова творчого об’єднання дитячих письменників при НСПУ;
- молоді письменники Анна Семенюченко, Тетяна Винник, Рибалко Марина та ін.;
- журналісти;
- читачі.
Модератор:
Анна Багряна
Адреса:
Будинок письменників, м. Київ, вул. Банкова, 2
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