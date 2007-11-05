Відбудеться черговий ”Молодий вівторок” на тему «Дитячі книжки» чи «книжки для дітей»?

10:37, 05 листопада 2007
Культура
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Тема дискусії:

«Дитячі книжки» чи «книжки для дітей»?

Гості:

- Іван Андрусяк, письменник, випусковий редактор видавництва літератури для дітей «Грані Т»;

- Наталя Богданець-Білоскаленко, кандидат педагогічних наук, спеціаліст з дитячої літератури;

- Анатолій Качан, письменник, голова творчого об’єднання дитячих письменників при НСПУ;

- молоді письменники Анна Семенюченко, Тетяна Винник, Рибалко Марина та ін.;

- журналісти;

- читачі.

Модератор:

Анна Багряна

Адреса:

Будинок письменників, м. Київ, вул. Банкова, 2

 

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