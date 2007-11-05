Найближчим часом буде названо лауреата Гонкурівської премії

У Парижі в найближчий понеділок буде названо лауреата найпрестижнішої літературної нагороди Франції - Гонкуровськой премії.

У 2007 році на звання автора кращого роману французькою мовою претендують п`ять письменників - Олів`є Адам, Філіп Клодель, Мішель Лесбр, Клара Дюпон-Моно і Жиль Леруа.

Гонкурівська премія - головна літературна премія за кращий роман французькою мовою, проте автор не обов`язково повинен жити у Франції. Вона носить ім`я французьких класиків братів Гонкурів - Едмона Луї Антуана (1832-1896) і Жюля Альфреда Юо (1830-1869). Молодший, Едмон, заповідав свій величезний статок літературній Академії, яка була перейменована в Гонкурівську і заснувала щорічну однойменну премію.

Нагорода традиційно присуджується за підсумками голосування десяти членів академії на спеціальній вечері в паризькому ресторані "Друан". Кожен має один голос і може віддати його за одну книгу, і лише президент Академії може проголосувати двічі, він має два голоси.

Премія вручається щорічно, починаючи з 1903 року. Її розмір чисто символічний (в даний час він складає всього один євро), проте отримання Гонкура відкриває перед лауреатом широкий шлях не тільки до популярності і визнання, але і до гарантовано високих тиражів.

За статутом Гонкурівської премії, вона може бути присуджена авторові тільки один раз в житті.

Єдиним виключенням став французький письменник російського походження Ромен Гару. Вперше він став лауреатом Гонкура в 1956 році, а через дев`ятнадцять років знову удостоївся премії під псевдонімом Еміль Ажар. Літературна містифікація Гару була розкрита вже після присудження премії другий раз.

У різний час лауреатами премії ставали такі визнані французькі класики як Анрі Барбюс, Марсель Пруст, Симона де Бовуар.

MIGnews.com