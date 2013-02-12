Оголошено імена лауреатів Шевченківської премії

Як повідомляє сайт Української літературної газети ними стали: письменник Леонід Горлач (Коваленко) – за книгу поезій «Знак розбитого ярма» режисер-постановник Дмитро Богомазов - за вистави «Гамлет» Шекспіра Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька; «Гості прийдуть опівночі» А. Міллера Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра; «Щуролов» за О. Гріном Київського театру «Вільна сцена». Та художник Петро Печорний – за серію декоративних тарелей за мотивами творів Т. Шевченка.



На фото (Літгазета) - Леонід Горлач