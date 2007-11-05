Черновецький вигнав на вулицю книгарню у центрі Києва

Київська міськдержадміністрація вимагає від колективу книгарні "Знання", що на Хрещатику, до 10 листопада звільнити приміщення.

Так, 3 листопада 2007 року Київська мерія офіційно повідомила колектив книгарні "Знання" (вул. Хрещатик, 44 А) про розрив орендних стосунків, повідомляє Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів.

Президент асоціації Олександр Афонін закликає "усіх, хто ще вважає себе представником українського книжкового братерства, прийти і захистити книгарню".

За його словами, активісти мають намір ввести постійне чергування, а також організувати тривожний загін, який повинен зібратися упродовж 15 хвилин і перекрити рейдерам доступ до магазину або їхній вихід, якщо вони туди увійшли.

"Нам потрібна будь-яка ваша допомога - від підключення ЗМІ до висвітлення проблеми, друку листівок, коштів на організацію чергувань до фізичної присутності в магазині й чергуванні. Сьогодні питання стоїть таким чином: або ми їх, або вони нас", - йдеться у повідомленні.

"Відступати нема куди. Остання книгарня на Хрещатику, осередок української культури, під загрозою знищення", - додають в асоціації.

Метою активістів, за їх словами, є зупинення виселення видавництв, книгарень, бібліотек, закладів культури й мистецтва через спонукання президента і Кабінету міністрів до прийняття відповідних рішень, які б наклали мораторій на цей процес.

Також активісти мають намір ініціювати прийняття поправок до закону, яким було б встановлено, "що в будь-якому разі правонаступником книгарні мусить бути лише книгарня, галереї - галерея, бібліотеки – бібліотека".

Українська правда