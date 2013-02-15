У Національній опері в Києві показали найдорожчий балет

14-го і 15-го лютого у Національній опері відбулася прем`єра балету "Баядерка" у постановці американської балерини російського походження Наталії Макарової.

Сюжет вистави розповідає про нещасливе кохання індійської танцівниці та хороброго воїна.

"Баядерка" входить у ряд балетів, які будуть існувати, поки існуватиме балетне мистецтво, - каже директор театру Петро Чуприна. - Багато-хто звинувачує його в архаїці, як самої теми, так і постановки. Але завдяки майстрам, яких ми залучили, ніхто не скаже, що вистава нецікава.

Попередню постановку балету в Оперному театрі здійснили 1986-го. З того часу вистава була в його репертуарі. Нову постановку називають найдорожчим балетом в історії Національної опери - вклали майже півтора мільйони гривень.

Найближчим часом виставу знову покажуть 12 березня.

Gazeta.ua

