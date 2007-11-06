Бі-Бі-Сі покаже скандальний телефільм про Єлизавету II

Документальний фільм про королеву Великобританії, рекламний ролик якого спровокував скандал, все-таки з`явиться в ефірі телеканалу BBC1.

Як оголосили у понеділок представники керівництва Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), глядачі BBC1 побачать цей фільм у кінці грудня 2007 року. Проте тепер телефільм називатиметься не "Рік з королевою", а "Монархія: Королівська сім`я за роботою" (Monarchy: The Royal Family at Work). Крім того, п`ятисерійна документальна стрічка буде частково перемонтована, причому цю роботу не довірили компанії RDF Media, що зробила первинну версію фільму. Всі доходи від "Монархії" будуть направлені добродійним організаціям, вибраним королівською сім`єю.

Скандал навколо документального мінісеріалу про Єлизавету II, знятого за замовленням ВВС компанією RDF Media, розгорівся у липні 2007 після того, як в ефірі було показано анонс "Рік з королевою". Рекламний ролик фільму включав кадри, зняті під час фотосесії Єлизавети II, при прогляданні яких у глядача створювалося враження, що незадоволена королева втекла від фотографа Анні Лейбовіц. З`ясувалося, що одне з прохань Лейбовіц дійсно не сподобалося королеві, проте Єлизавета II не стала переривати фотосесію і покинула приміщення лише після того, як фотограф закінчила свою роботу.

Британська телерадіомовна корпорація офіційно принесла свої вибачення королеві, визнавши, що під час монтажу було порушено послідовність подій. Через скандал із телероликом подав у відставку глава BBC1 Пітер Фінчем (Peter Fincham) і один з керівників RDF Media - Стівен Ламберт (Stephen Lambert), який відповідав за випуск фільму.

Lenta.ru