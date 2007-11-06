Британські музеї одержали мільйонні гранти на сучасне мистецтво

14:43, 06 листопада 2007
Культура
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Усього п`ять музеїв

П`ять британських галерей одержали по мільйону фунтів стерлінгів (два мільйони доларів) на придбання витворів сучасного мистецтва. Програму нових покупок профінансував Art Fund, найбільший добродійний фонд, що займається мистецтвомяі який у квітні 2007 року оголосив війну національному "культурному ізоляціонізму". На думку координаторів фонду, британські музеї вимушено або незаслужено ігнорують зарубіжних актуальних художників і скульпторів.

Газета The Guardian називає п`ять зібрань, чиї проекти закупівель виявилися найпривабливішими для Art Fund: об`єднання музеїв Брістоля, галерея сучасного мистецтва в Глазго, інститут сучасного мистецтва Міддлсбро, художня галерея Істборна, міський музей Бірмінгема. Середні річні бюджети на придбання нових робіт у цих музеїв коливаються від 15 до 70 тисяч фунтів (від 30 до 140 тисяч доларів).

Всього фонд Art Fund одержав 29 заявок на свої мільйонні гранти.

Lenta.ru

 

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