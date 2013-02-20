Помер Веніамін Еппель

18 лютого помер літературознавець Веніамін Еппель. Про це у Facebook повідомила Olga Areshkovich.

«Шановні відвідувачі і друзі Веніаміна, на жаль, у понеділок 18 лютого 2013 року перестало битися серце дуже доброї, чуйної і щирої людини…Ця втрата глибоко ранить всіх тих, кого знав і з ким спілкувався Веніамін…», – написала вона.

Веніамін Еппель довгий час працював у Київському національному університеті будівництва та архітектури. Автор “Словника українських псевдонімів”. У 1999 році вийшла книжка «Нові матеріали до словника українських псевдонімів», у 2004-му і 2009-му роках – «З нових матеріялів до словника українських псевдонімів».

Еппель був незмінним учасником багатьох літературних фестивалів, зустрічей, презентацій. Його можна назвати справжнім хронікером літературного життя. Свої фото він викладав в Інтернеті. Їх можна переглянути тут:

http://fotoparnas.blogspot.com/

https://picasaweb.google.com/fotoparnas

http://fotki.yandex.ru/users/fotoparnas/

https://www.facebook.com/media/albums/?id=100001354456015

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