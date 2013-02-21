У Харкові відбудеться благодійний «Концерт для Шереха»

Цього року виповнюється 105 років від дня народження Юрія Шевельова – видатного харків’янина, всесвітньо відомого вченого, філолога, мовознавця.

10 березня о 18.00 у Харкові в культурному центрі «Indie» (вул. Чернишевська, 4/6) відбудеться благодійний «Концерт для Шереха» (Шерех – один із псевдонімів Шевельова). Всі кошти з продажу квитків будуть передані на встановлення меморіальної дошки Юрію Шевельову. Участь у концерті візьмуть харківські поети й музиканти: Сергій Жадан, гурт «Ойра» та Андрій Кириченко, «Вулиця Курзу», Сашко Ушкалов, Олена Рибка, Катерина Каруник, Ігор Зарудко.

Організатори нарікають, що ім’я Шевельова й до сьогодні мало знане в рідному місті, зокрема, в Харкові немає жодного пам’ятного знаку, присвяченого вченому. Тому ряд харківських наукових та громадських організацій (Український клуб Слобідщини, Харківське історико-філологічне товариство, Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича та інші) виступив із ініціативою встановлення пам’ятної дошки Юрію Шевельову на будинку «Саламандри» (вул. Сумська, 17), де вчений жив з 1915 по 1943 рр. Харківський скульптор Олександр Демченко вже виготовив ескіз дошки, використовуючи шрифти та начерки знаного художника Валера Бондара. Всі, необхідні для встановлення дозволи та узгодження вже отримані, зазначають ініціатори. Всього для виготовлення та встановлення дошки необхідно зібрати 15 000 гривень. На сьогодні відкрито банківський рахунок, перевівши кошти на який можна допомогти в реалізації цього проекту.

Реквізити:

№26001393071 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805; ідентифікаційний код 23147740. На встановлення меморіальної дошки Юрію Шевельову у Харкові.

***Юрій Володимирович Шевельов (прізвище при народженні — Шнейдер. Псевдоніми Юрій Шерех, Гр. Шевчук; * 17 грудня 1908, Харків — † 12 квітня 2002, Нью-Йорк, США) — славіст-мовознавець, історик української літератури, літературний і театральний критик, активний учасник наукового та культурного життя української еміґрації. Професор Гарвардського, Колумбійського університетів. Іноземний член НАН України (1991). Президент УВАН у 1959 —1961 та 1981 —1986 роках. Член Американського лінгвістичного товариства, Польського інституту мистецтв і науки в США. Почесний доктор Альбертського, Харківського університетів та Києво-Могилянської академії. Автор 17 книг, фундаментальних наукових праць.

