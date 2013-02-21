Помер Олексій Герман-старший

Російський режисер Олексій Герман-старший помер у Санкт-Петербурзі на 75-му році життя, повідомив РІА Новости син режисера Олексій Герман-молодший.

Олексій Герман-старший - російський кінорежисер, сценарист, актор і продюсер. Народний артист РФ, заслужений діяч мистецтв РРФСР. Серед його робіт такі фільми, як "Двадцять днів без війни", "Мій друг Іван Лапшин" і "Хрустальов, машину!".

"Сьогодні помер мій батько. Помер, не приходячи до тями у Військово-медичній академії в Петербурзі. Лікарі зробили все можливе і неможливе для того, щоб врятувати батька", - написав у своєму блозі на сайті «Ехо Москви» Олексій Герман-молодший.

"Останній раз, коли я його бачив при тямі, він диктував листа на підтримку кіностудії" Ленфільм ". Студії, де він пропрацював усе життя, і яку вдалося врятувати багато в чому і ціною його здоров`я. Для мене батько завжди був взірцем гідності, не користолюбства і чесності ", - пише Герман-молодший.