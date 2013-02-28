У Києві презентували збірку щоденникових записів Довженка

У Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтв України презентували спільний українсько-російський збірник документів «Олександр Довженко. Щоденникові записи. 1939-1956 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, у матеріалах до презентації пояснюється, що цей видавничий проект є першою повною науковою публікацією щоденникових записів кіномитця за період з 1939 по 1956 роки. До недавнього часу щоденники знаходились на закритому зберіганні у фондах російських архівів, відповідно до заповіту вдови митця Юлії Солнцевої. Згідно з жанром щоденника автор фіксує основні події свого особистого і творчого життя, починаючи з виходу на екрани фільму «Щорс» (1939) і до завершення роботи над сценарієм «Поема про море» (1956). У щоденниках докладно описані історичні події, свідком яких був О.Довженко: приєднання Західної України до СРСР, початок Великої Вітчизняної війни, відступ армії та окупація України німецькими військами, визволення України, післявоєнні роки, смерть Йосипа Сталіна і зміни в житті країни.

Текст записів переданий в авторському викладі російською та українською мовами з подальшим перекладом і розташований так, як він зберігається в особистому фонді О.Довженка в Російському державному архіві літератури і мистецтва, загальна кількість одиниць якого — більш як 2,5 тисячі. Особливу цінність серед них представляють 74 записні книжки кінорежисера з щоденниковими записами, сценаріями, оповіданнями та статтями.