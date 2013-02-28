Письменниця українського походження отримала престижну німецьку премію

Німецькій письменниці українського походження Мар`яні Гапоненко сьогодні в Мюнхені вручена премія імені Адельберта фон Шаміссо - літературна премія, яка присуджується авторові, який пише німецькою мовою, але має ненімецьке походження, повідомляє dw.de з посиланням на інформаційне агентство dpa.

Уродженка Одеси Мар`яна Гапоненко удостоєна цієї нагороди за роман "Хто така Марта?". Своє рішення журі обґрунтувало тим, що письменниця привнесла в сучасну німецькомовну прозу "нове, хвилююче звучання".

Премія імені Адельберта фон Шаміссо заснована в 1985 році і вручається Фондом імені Роберта Боша. Вона носить ім`я німецького письменника і вченого французького походження Адельберта фон Шаміссо. Премія складає 15 тисяч євро. Журі може також присудити одну або дві заохочувальні премії по сім тисяч євро. У нинішньому році таких нагород удостоєні двоє німецьких письменників: виходець із Польщі Маттіас Наврат і уродженка Албанії Аніла Вільмс.