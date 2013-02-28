Спілберг очолить журі Каннського фестивалю

Знаменитий американський режисер і продюсер Стівен Спілберг очолить журі 66-го Каннського кінофестивалю, який цього року пройде з 15 по 26 травня.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

«Для мене це велика честь і величезний привілей очолити журі фестивалю, що без втоми продовжує доводити, що кінематограф є мовою, якою говорить світ», - зазначається у заяві американського режисера. С.Спілберг прославився видовищними фільмами, які незмінно мали масовий успіх у глядачів. Він створив такі картини, як "Щелепи", "Парк Юрського періоду" і знамениті пригодницькі стрічки про Індіану Джонса. Успіх супроводив режисера і тоді, коли він звертався до більш серйозного матеріалу: історія про порятунок євреїв під час Другої світової війни у фільмі "Список Шиндлера" чи військовий епос "Врятувати рядового Райана". Фільми С.Спілберга неодноразово отримували престижну премію "Оскар" у різних номінаціях. Головним арбітром торішнього огляду світового кіно у Каннах був італійський режисер Нанні Моретті. Очолюване ним журі віддало головну нагороду фестивалю - "Золоту пальмову гілку" - фільму "Любов", знятому режисером з Австрії Міхаелем Ханеке.

