Київрада заборонила приватизацію приміщення магазину ”Знання”

Київрада відмовила ТОВ «Знання» у приватизації приміщення книжкового магазину на Хрещатику

Депутати Київської міської ради підтримали проект рішення про відмову трудовому колективу ТОВ «Книжковий магазин «Знання» у приватизації нежитлового приміщення магазину на вулиці Хрещатик, 44-А.

Рішення передбачає також мораторій на подальшу приватизацію приміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, цей проект рішення був внесений на розгляд сесії начальник Головного управління комунальної власності КМДА Анатолій ЧУБ.

“За” цей проект рішення проголосували 90 депутатів Київради, жоден не проголосував проти.

Як зазначається в проекті рішення, воно прийнято з метою збереження книжкового магазину.

Крім того, депутати зобов’язались на наступній сесії Київради затвердити рішення про ціну за оренду, а також заборонити перепрофілювання магазину та здачі його в суборенду. Щодо суми орендної ставки, то її передбачається затвердити такою, яку готовий буде сплачувати орендар, тобто ТОВ «Знання».

Перед цим проектом рішення депутати розглянули також проект рішення, внесений на розгляд сесії відповідно до рішення Верховного Суду про можливість приватизації зазначеного приміщення трудовим колективом товариства «Знання», однак цей проект підтримали лише 7 депутатів. Ще один проект рішення про продовження оренди ТОВ «Знання» і накладання мораторію на приватизацію магазину не розглядався, оскільки відпала в цьому потреба.