У Голлівуді побудують найбільший у світі музей кіно

У Лос Анджелессі побудують найбільший у світі музей історії кіно та головної кінематографічної премії Оскар. Фундамент будівлі буде закладений у центрі Голлівуда вже в 2008 році.

Музей буде побудований за проектом французького архітектора Кристіана де Портзампарка, повідомили в Американській академії кінематографічних мистецтв і наук. За словами президента кіноакадемії Сіда Геніса, завершення будівництва планується на 2012 рік.

Однак існує кілька проблем - бюджет проекту наразі не затверджений. проте, Геніс заявив, що рішення про будівництво музею уже величезний крок уперед на шляху до того, щоб подарувати Лос-Анджелесу, перший музей кіно.

Музей розміститься на площі в 3,2 га на північ від легендарного напису Голлівуд. Геніс зауважив, що для кіноакадемії дуже важливо "вибрати відповідального і серйозного спонсора проекту і створити вражаючий дизайн".

Де Портзампарк, відзначений у 1994 році найвищою архітектурною нагородою, премією Ентоні Прицкера, створив паризький комплекс Місто музики, кафе Бобур, а також посольство Франції в Берліні. У США він побудував хмарочос холдингу Moet Hennessy-Louis Vuitton (LVMH), розташований у Нью-Йорку.

"Я величезний шанувальник кіно і завжди порівнюю цей вид мистецтва з архітектурою: це мистецтво руху, мистецтво світла, компонування, встановлення послідовності часу, це саме життя, свято життя, - зауважив де Портзампарк. - Музей академії буде відігравати унікальну роль, переносячи відвідувачів у всесвіт кіно".

Архітектор наголосив, що музеї стають основною визначною пам`яткою Лос-Анджелеса і привертають величезну кількість туристів. Серед найпопулярніших місць - Центр Гетті та музей Диснея.

Кореспондент.net