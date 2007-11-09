Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав співвітчизників з Днем української писемності та мови.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у своєму привітанні В.ЮЩЕНКО зазначив, що насамперед звертається “до величі і сили нашого слова, його могутньої тисячолітньої історії і високої духовної, літературної і народної культури, що належать не лише нам і нашій державі, а й всьому світу. Від найглибших традицій і з часів давніх літописів, «Слова о полку Ігоревім» і Острозької Біблії нашою мовою говорить серце і душа української землі. З гідністю і шаною ми маємо усвідомлювати велику вагу рідного слова і особисту відповідальність за нього перед минулим, сьогоденням і майбутнім”.

Президент переконаний, що “утвердження нашої державності розпочиналося з боротьби за мову. Від повноцінного відновлення мовного здоров`я України залежить національне відродження усіх найглибших творчих, будівничих і культурних сил українського народу. Цю дорогу маємо пройти впевнено, твердо і водночас з мудрістю і толерантністю у ставленні до кожного, хто тільки повертається до першоджерела”.

За словами В.ЮЩЕНКА, “українською мовою промовляє дух нашої свободи. Так само, як відновлена воля і демократія, державна мова потребує нині щоденної праці і підтримки. Реальне і повсюдне зміцнення її позицій має водночас виконати дуже важливу і справедливу місію – сприяти дійсно цивілізованому захисту прав національних меншин, упосліджених радянським режимом, і стати природним та єднальним фактором міжнаціонального спілкування у нашій державі”.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що українська мова належить до мов великих європейських і світових народів. На його думку, “ознайомлення інших націй з нашим словом є одним з принципових завдань, які має здійснювати Українська держава. У кожному з напрямів цієї роботи дуже важливою є атмосфера суспільної злагоди, терпимості і порозуміння, що повинна стати нашим спільним оберегом проти будь-яких політичних спекуляцій і навмисних розколів”.

“Наш народ – єдиний. Його мова – це велика основа для єдності всієї держави і духовна гарантія її майбутнього”, - підкреслив глава держави.

Він побажав українцям любові, щастя, взаємного розуміння і допомоги, щоб “жити за Словом, з якого почалася Україна”.