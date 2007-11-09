Ющенко подбає про проведення Міжнародного конкурсу ім. Петра Яцика

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про сприяння організації та проведенню Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, сприяння утвердженню її статусу як державної, піднесення престижу української мови серед молоді підписав 9 листопада Указ “Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика”.

Як повідомляє прес-служба глави держави, своїм указом В.ЮЩЕНКО доручив підтримати ініціативу Ліги українських меценатів та Національної ради з питань культури і духовності стосовно проведення Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика як щорічного загальнонаціонального заходу для підвищення рівня знань з української мови, виховання у молодого покоління любові до мови свого народу, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

Зокрема, згідно з указом, Кабінет міністрів України має сприяти організації та проведенню Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, в тому числі розглянути питання щодо виділення щорічно бюджетних коштів на зазначені цілі.

Цей указ набуває чинності від дня його опублікування.

Президент України також надіслав вітання організаторам та учасникам VIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, який цього року розпочинається у Кіровограді.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент висловив “щиру підтримку цій винятково важливій національній справі, що сьогодні охоплює мільйони дітей і юнацтва в Україні та у 23 країнах світу”.

“Вже давно ваше творче змагання вийшло за межі звичайного конкурсу і стало справжнім знаком відродження українства, прикладом діяльної підтримки рідної мови й унікальним об`єднавчим суспільним явищем”, йдеться у вітанні В.ЮЩЕНКА організаторам конкурсу.

Звертаючись до учасників конкурсу, Президент відзначає, що “беручи у ньому участь, кожен з вас уже став переможцем у дуже важливій і конче необхідній праці задля нашої неповторної мови”. “Любіть, бережіть і плекайте українське слово, яке вже тисячу років панує на нашій землі і житиме тут вічно”, - закликав глава держави.