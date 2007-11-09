Фредерік Бегбедер презентуватиме свою нову книгу в Києві

Наступного тижня в Києві очікується приїзд знаменитого французького письменника -"постмодерніста" Фредеріка Бегбедера. Зустріч запланована на 13 листопада в книжковому супермаркеті КС, де він презентує українським читачам свій новий роман "Ідеаль", дія якого відбувається у Москві 2006-го року.

Як передає РІА "Новини", автор розповів вчора на зустрічі з читачами в Москві: "Я часто приїжджав до Москви і вирішив написати книгу, дія якої відбувалася б тут, щоб стати москвичем".

У романі "Ідеаль" Бегбедер повертає на сцену героя свого роману "99 франків" на ім’я Октав Паранго. Цього разу успішний і цинічний рекламіст приїжджає до Росії, де шукає нове "рекламне обличчя" для світового гіганта косметичної індустрії.

Письменник зізнався, наче не сподівався, що читачі приймуть його нову книгу з захопленням. "Якщо чесно, під час написання книги, я думав, що більше вже ніхто не прийде до мене за автографом, тому що герой книги - достатньо неприємний тип, який погано поводиться з хорошою молодою російською дівчиною", - сказав він, додавши, що у французькому виданні назва книги звучить так: "Врятуйте, даруйте".

Фредерік Бегбедер - сучасний французький прозаїк, публіцист, літературний критик і редактор, автор нашумілого роману "99 франків", а також - "Любов живе три роки", "Канікули в комі", "Windows on the world", "Романтичний егоїст".

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