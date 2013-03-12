На книжковий ярмарок до Лейпцига повезуть еко-сумки від Стронґовського

Завершився конкурс на найкращий дизайн еко-сумки для української делегації письменників на одному з найбільших книжкових ярмарків у Лейпцигу, повідомляє Корреспондент.net.

Переможцем конкурсу став дизайнер та ілюстратор Ілля Стронґовський. Його малюнок і слоган “Зберігайте спокій, ми українці” прикрасить офіційні еко-сумки української делегації на одній із найважливіших подій європейського книжкового ринку в Лейпцигу.

Нагородження переможця відбудеться 22 березня, після повернення української делегації в Україну, під час підсумкової події української секції програми.

Нагадаємо, на одному з найбільших книжкових ярмарків Європи, що пройде 14-17 березня в Лейпцигу, у рамках програми “Лейпциг читає Україну” будуть представлені твори сучасних українських авторів.

Лейпцизький книжковий ярмарок – другий за величиною в Німеччині після Франкфуртського. Він вважається головною подією весни для європейського ринку книговидавництва.