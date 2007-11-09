Представники французьких вузів приїдуть запрошувати наших студентів на навчання

Велика делегація представників французьких вищих навчальних закладів візьме участь у виставці "Освіта та кар`єра - день студента", яку організує в Києві товариство "Знання" під егідою Посольства Франції в Україні та Агенції CampusFrance - оператора французького уряду з університетських та наукових програм.

Як повідомили УНІАН у французькому посольстві, у складі делегації будуть представники університетів із таких міст як Париж, Мен, Бордо, Лілль, а також вищих шкіл, зокрема, Політехнічної школи Парижа, Мережі інженерних шкіл "n+i", паризької Вищої школи промислової фізики та хімії, Вищого сільськогосподарського інституту м. Лілля, Державної школи аграрної освіти та Вищих торгових шкіл з Парижу та Руану.

У повідомленні зазначається, що у французькій делегації будуть представлені також інші агенції, які спеціалізуються на програмах студентського обміну, зокрема, Агенція Європа-Навчання-Професійна освіта, головним завданням якої є участь у європейських програмах Tempus та Erasmus-Mundus, а також Національний центр підтримки студентства та школярства (CNOUS) - оператор, що відповідає за стипендії в мережі CampusFrance, та Університетська агенція франкофонії (AUF).

Паралельно, вперше в Україні, відбудеться Форум з працевлаштування, організований Українською асоціацією випускників французьких освітніх програм, який об`єднає дев’ять відомих французьких підприємств.

Заходи відбуватимуться з 16 до 18 листопада в Українському домі у Києві.

Після цього делегація проведе в Україні ще два ознайомлювальних дні - 20 листопада у Дніпропетровську та 21 листопада - в Одесі.

У повідомленні підкреслюється, що “ця потужна мобілізація французьких вищих закладів освіти, які вважаються одними з найкращих, свідчить про їх зацікавленість в університетському обміні з Україною”. В рамках зазначених заходів студенти матимуть змогу зустрітися з представниками французьких вузів під час виставки. Також у програмі передбачені численні зустрічі з представниками українських університетів.