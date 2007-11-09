Київський музей російського мистецтва святкує 85-річний ювілей

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав колектив Київського музею російського мистецтва з 85-річчям від дня його заснування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, у своєму вітанні прем’єр наголошує, що Київський музей російського мистецтва “містить дорогоцінне зібрання російського образотворчого мистецтва, яке є справжнім скарбом, що відображує творчий шлях та доробок видатних майстрів. Його зібрання – це унікальні експонати творів живопису, графіки, скульптури, виробів декоративно-прикладного мистецтва від ХIII століття до теперішнього часу, серед яких і всесвітньо відомі шедеври”.

В.ЯНУКОВИЧ висловив глибоку повагу та вдячність працівникам музею за “щоденну самовіддану працю, за особливий дар творити добро заради збереження та примноження духовних надбань багатьох поколінь справжніх служителів мистецтва”.

Прем’єр-міністр висловив переконання, що Київський музей російського мистецтва “і надалі посідатиме гідне місце серед найвизначніших скарбниць нашої держави, братиме активну участь у процесах розвитку національної музейної справи, формуванні суспільної свідомості, вихованні та духовному збагаченні молоді”.

В.ЯНУКОВИЧ побажав працівникам Київського музею російського мистецтва щедрої долі і світлих років життя і закликав творити добро на благо людей та в ім’я України.