Влада Запоріжжя претендує на землю заповідника “Хортиця”?

Колишній генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Костянтин СУШКО стверджує, що місцева влада Запоріжжя хоче позбавити “Хортицю” статусу “національний заповідник”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначив К.СУШКО, у 2005 році після обрання Віктора ЮЩЕНКА Президентом України був виданий указ про розвиток заповідника. В результаті заповідник отримав державний акт на право постійного користування землею.

“Ми стали господарем, і жодна влада, чи то міська, чи то обласна, не має право розмежовувати ці землі”, - сказав К.СУШКО, додавши, що після цього заповідник почав швидко розвиватися.

Між тим, за його словами, місцева влада зрозуміла, що у разі розбудови заповідника її претензії на землю залишаться нереалізованими. За даними К.СУШКА, лише цього року заповідник перевіряли три комісії КРУ, причому жодна з них не знайшла порушень. Крім того, мер міста Запоріжжя Євген КАРТАШОВ почав заявляти про недоцільність отримання акту на землю заповідником та запропонував понизити статус заповідника до національного парку, відзначив К.СУШКО.

Він стверджує, що міська влада хоче зробити частину острова розважальною, а іншу частину залишити заповіднику.

“Міська влада та обласна влада зацікавлена в розбалансуванні “Хортиці” та позбавлення її статусу заповідника, щоб мати можливість розбазарювати землю”, - сказав К.СУШКО.

Він повідомив, що звертався з цього приводу до Президента, його Секретаріату та Міністерства культури та туризму, але жодної відповіді не отримав.

Натомість, за словами К.СУШКА, рішенням міністра культури і туризму Юрія БОГУЦЬКОГО від 4 жовтня він був звільнений з посади. Колишній директор додав, що рішення було прийнято на основі рішення наглядової ради заповідника, в яку входять 12 членів. Разом з тим К.СУШКО зауважив, що не тільки він не був присутній на засіданні наглядової ради, а й частина її членів, хоча їх підписи під рішеннями були поставлені.

“Підстав для такого рішення не було”, - наголосив К.СУШКО додавши, що звернувся до суду через незаконне звільнення.