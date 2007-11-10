Журналіста судять за переклад Гітлера на азербайджанську

У Баку почався судовий процес над головним редактором газети "Хурал" Авязом Зейналлі. Журналіста звинуватили в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, за те що він перевів книгу Адольфа Гітлера "Майн Кампф" на азербайджанську мову.

Справу відносно Авяза Зейналлі було порушено після того, як переклад окремих розділів з книги "Майн Кампф" був опублікований у газеті "Хурал". За інформацією Day.Az. , співробітники інституту філософії азербайджанської академії наук, проаналізувавши текст, виявили в нім "ознаки симпатії до Гітлера".

Як зауважує агентство, ще в 2004 році представник общини гірських євреїв, реагуючи на публікацію у цій газеті, подав позов проти її головного редактора. Проте кримінальне переслідування Авяза Зейналлі було незабаром припинено. Спецслужби тоді, не знайшли в справі складу злочину.

Lenta.ru