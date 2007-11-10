Майкл Джексон у 2008 році випустить новий альбом

Майкл Джексон планує випустити новий студійний альбом у 2008 році.

Записати диск Джексону допоможуть Will.I.Am (учасник групи Black Eyed Peas) і репер Канье Уест (Kanye West). Точної дати виходу альбому виконавець поки не повідомляє.

Також Джексон заявив, що не планує випускати альбомів у похилому віці. "Я не піду по стопах Джеймса Брауна й Джекі Уїлсона. Вони ж буквально вбивали себе. Брауну варто було б зменшити швидкість, розслабитися і насолоджуватися результатами власної роботи", - сказав Майкл.

Invincible, останній на сьогоднішній день повноцінний альбом Майкла Джексона, з`явився у продажу восени 2001 року.

Lenta.ru