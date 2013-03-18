Андрухович, Karbido, ДахаБраха і Port Mone виступлять у Вроцлаві

У Вроцлаві відбудеться мультимедійний концерт під час якого виступлять Юрій Андрухович, Karbido, ДахаБраха і Port Mone. Про це стало відомо з сайту Wroclive, передає Молоде радіо.

Під час концерту глядачі почують композиції зі спільного альбому Юрія Андруховича та Karbido «Абсент» та проекту "Хмелева project" - творіння ДахиБрахи і Port Mone. Над мультимедійною частиною концерту працює VJ Group Cube, яка створила сценографію та відео для обох проектів.

«Абсент» та "Хмелева project" вперше будуть представлені на розсуд польського слухача. Музичне дійство відбудеться у рамках презентації проекту «Мінськ-Київ-Вроцлав». Організатори концерту також запросили спеціального гостя - норвезький гурт Female Voices Quartet.

«Абсент» - альбом, в основі якого історія головного героя книги Андруховича «Первезія». «Абсент» на живо - то мікс музики, літератури та анімації.

"Хмелева project" - наслідок співпраці двох відомих колективів: ДахаБраха (Україна) і Port Mone (Білорусія). Це музика для уважного слухача, яка наповнена глибинним сенсом, але за хвилину неповторна енергія спонукає до танцю усіх слухачів.