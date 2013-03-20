В Україні державним коштом видадуть роман російської письменниці

Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення затвердив перелік книг, які в 2013 році будуть видані за рахунок бюджету за програмою "Українська книга". Він налічує 211 видань. На програму "Українська книга" виділено 37,5 млн грн, що трохи менше, ніж у минулому році. Близько 12 млн з цих коштів підуть на погашення кредиторської заборгованості. У Держкомтелерадіо вважають, що це призведе до скорочення накладів. Про це пише видання «Комерсант-Україна»

На честь 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, яке відзначатиметься у 2014 році, в програмі виявилося особливо багато літератури, присвяченої його творчості. Наприклад, поетичну збірку Тараса Шевченка "Думи мої" планють випустити грузинською мовою, а "Кобзаря" видати англійською та старослов`янською мовами. На відміну від минулих років (держпрограма діє з 1997 року), в перелік включені книги з церковної тематики, приурочені до 1025-річчя Хрещення Русі - наприклад, "Історія хрещення Київської Русі".

У розділ "Класики української літератури" традиційно увійшли книги Лесі Українки, Івана Франка, Володимира Сухомлинського, Миколи Хвильового. У розділі "Сучасна українська література" присутні твори Лади Лузіної "Київські відьми. Постріл в опері", "Екватор. Чорний колір & Білий колір" журналіста Андрія Цаплієнка, "Мистецтво зрозуміти день. Спогади про Володимира Здоровеги" голови Національної спілки журналістів Олега Наливайка. З незрозумілих причин сюди ж увійшла книга російської письменниці Людмили Улицької "Даніель Штайн. Перекладач".

У розділі світових класиків значаться книги Ніколо Макіавеллі, Марселя Пруста і китайського письменника XVIII століття Цао Сюецінь. "Цього року більше видань художньої літератури. Ми проаналізували читацький попит, дані бібліотеки ім. Вернадського і парламентської бібліотеки", - розповів голова Держкомтелерадіо Олександр Курдінович. Крім того, деякі книги ппланується забезпечити шрифтом Брайля, зокрема дитячий роман "Арсен" Ірен Роздобудько та збірку казок "Третій сніг" Івана Андрусяка.

У програмі цього року немає творів, написаних чиновниками і політиками, відзначає видання.

"У цьому році не надходило жодної пропозиції від політиків з проханням видати якусь книгу. Раніше таких прохань було досить багато", - додав Курдінович, припустивши, що зниження письменницької активності серед політиків може бути пов`язане з парламентськими виборами.

В Українській книжковій палаті хочуть зберегти книговидання "хоча б на рівні 2012 року". "У минулому році вперше в Україні було випущено більше 62 млн екземплярів книг і брошур. Це по 1,35 книги на кожного жителя. Звичайно, це не європейські стандарти, але прогрес відчутний", - заявив співрозмовник видання в книжковій палаті.

Тим часом вчора Верховна рада проголосувала за проведення 15 травня парламентських слухань, присвячених книговиданню. Глава парламентського комітету з питань культури і духовності В`ячеслав Кириленко ("Батьківщина") пояснив, що в минулому році відвідуваність бібліотек впала на 80%. "На одного читача у нас випадала одна книга. А в розвинених країнах - від п`яти книг на кожного читача. Імпорт становить більше 80% українського ринку книги. Ми стоїмо на порозі масштабної кризи в цій сфері", - попередив пан Кириленко.