В Україі з'явилася ще одна літературна премія - імені Рильського

Кабінет міністрів України заснував урядову премію імені Максима Рильського.

Як повідомляє Урядовий портал з посиланням на прес-службу Державного комітету телебачення і радіомовлення, відповідну постанову Кабмін ухвалив 20 березня на своєму засіданні.

Розробником документу виступив Держкомтелерадіо.

Згідно із актом, премія присуджуватиметься щорічно, з 2014 року, до дня народження Максима Рильського 19 березня. Лауреатів премії відзначатимуть за здобутки у галузі художнього перекладу українською мовою творів видатних зарубіжних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.

Урядовою постановою також затверджено положення про премію та комітет з її присудження, опис диплому лауреата.

Висувати кандидатури на здобуття відзнаки матимуть змогу творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації тощо.

Очолить Комітет із присудження премії міністр освіти і науки. До складу комітету увійдуть представники Держкомтелерадіо, Мінкультури, МЗС, Національної спілки письменників, НАН України, благодійної організації «Фонд Максима Рильського «Троянди й виноград» та Укртелерадіопресінституту.

Всі необхідні документи для участі у конкурсі необхідно надіслати на адресу Комітету з премії до 1 листопада. Окрім трьох примірників твору, потрібно також надати відповідне клопотання, анотацію до твору, інформацію про автора, копії відгуків у ЗМІ, рецензії та ін.

Лауреати отримають, окрім відзнаки, також і грошову винагороду у розмірі 10 тис. грн. Варто зазначити, що відповідно до положення, звання лауреата премії присуджується винятково одному номінанту. Одна особа не може стати лауреатом двічі.

Відзнака сприятиме заохоченню перекладачів, письменників, поетів до творчого розвитку та самовдосконалення, піднесенню престижу перекладу та пропагування кращих досягнень української літератури на міжнародному рівні, - впевнені ініціатори її створення.

*** М.Рильський – класик української літератури, робив переклади із 13 мов світу й вважається засновником сучасної української школи художнього перекладу.

У 1972 році Рада Міністрів УРСР своєю постановою заснувала премію імені М.Рильського, лауреатами якої свого часу стали понад 40 вітчизняних літературознавців, перекладачів, письменників, серед яких - Дмитро Павличко, Григорій Кочур та багато інших.