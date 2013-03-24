Кияни привітають білорусів із Днем Волі

25 березня 2013 року (понеділок), о 12:00 біля пам`ятника Володимиру Короткевичу оруч з Посольство (поруч із посольством Білорусі по вул. Михайла Коцюбинського, 3, м. Університет) розпочнеться вшанування білоруського Дня Волі.

Цього дня відзначається 95-та річниця проголошення Білоруської Народної Республіки (БНР). День Волі - найбільше свято білоруського національного руху.

Учасники акції привітають білорусів всього світу зі святом та вимагатимуть від офіційного Мінську звільнення усіх політичних в`язнів, припинення репресій та проведення демократичних виборів.

"Українців ми закликаємо до солідарності з нами, - білорусам, котрі в несприятливих умовах ведуть тепер боротьбу із промосковським режимом, є дуже важливою підтримка братнього українського народу", зазначають у прес-службі Білоруського Центру в Україні.

***25 березня 1918 року в Мінську було проголошено Третю уставну грамоту, за якою Білоруська Народна Республіка проголошувалася вільною й незалежною державою, у якій вся влада належала білоруському народові. Єдність та соборність білорусів були основною метою проголошення БНР.