Стали відомі лауреати театральної премї «Київська Пектораль»

У столиці відбулася урочиста церемонія вручення ХХІ театральної премії «Київська Пектораль». Цьогоріч експерти визначили переможців у 13 номінаціях.

Так, у номінації «За кращий акторський дебют» премію отримав Антон Соловей за роль у виставі «Найлегший спосіб кинути курити», яку створено у рамках спільного проекту Центру ім. Леся Курбаса і театру «Відкритий погляд».

Найкращим пластичним вирішенням вистави стала робота Ольги Семьошкіної у постановці «Сон смішної людини» (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).

У номінації «За кращу сценографію» перемогли Борис Орлов та Ігор Рубашкін з виставою «Корабель не прийде» (Новий драматичний театр на Печерську).

«За краще виконання жіночої ролі другого плану» премію отримала Катерина Кістень за роль у виставі «Святою ніччю» (Новий драматичний театр на Печерську).

Олег Стальчук став лауреатом премії у номінації «За краще виконання чоловічої ролі другого плану» у виставі «Перехресні стежки» (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка).

Лариса Паріс перемогла у номінації «За краще виконання жіночої ролі» у виставі «Елліни, етюди до трагедії «Аякс» (театр «Студія Паріс»).

«За краще виконання чоловічої ролі» премію отримав Володимир Кузнєцов за гру у спектаклі «Лист Богу» (Київський академічний драматичний театр на Подолі).

Найкращою музичною концепцією вистави визнано роботу Олександра Курія у спектаклі «Войцек. Карнавал плоті» (Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра).

У номінації «За кращу режисерську роботу» переміг Олексій Лісовець за постановку «Опискін. Фома!» (Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра).

Найкращою музичною виставою визнано балет-триптих Раду Поклітару «Перехрестя», який було представлено на сцені Національної опери України ім. Т. Шевченка.

Премію за найкращу виставу малої сцени отримав Новий драматичний театр на Печерську за виставу «Корабель не прийде».

Спектакль «Дюймовочка» Київського муніципального академічного театру ляльок визнано найкращою дитячою виставою.

Премію у номінації «За кращу драматичну виставу» отримав «Опискін. Фома!» (Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра).

Номінацію «За кращий режисерський дебют» було знято через недостатню кількість голосів експертів.

Крім того, лауреатом «Київської Пекторалі» у номінації «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва» стала народна артистка України, театральний педагог, професор Валентина Зимня.

Усі переможці отримали дипломи, пам’ятні пекторалі, а також грошові премії у розмірі 8 тисяч гривень.

Крім того, з нагоди Міжнародного дня театру знані театральні діячі отримали повідомлення на квартири, які вручив заступник голови КМДА Віктор Корж, - повідомляють у прес-службі КМДА.

Нагадаємо, що театральну премію «Київська Пектораль» засновано 1992 року Київським відділенням Спілки театральних діячів України (нині Національна спілка театральних діячів України), а згодом, як співзасновник, долучилося Головне управління культури КМДА (нині Департамент культури).

Уперше «Київську Пектораль» вручали 27 березня 1993 року в Міжнародний день театру за підсумками сезону 1991-1992 років. Примітно, що перерви у врученні київського театрального «Оскара» не було жодного разу за всі роки.