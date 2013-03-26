Mail.Ru вирішили стати ближчими до українців

На Mail.Ru одної з провідних компаній російськомовного сегменту мережі Інтернет з`явилися новини українською мовою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Mail.Ru Group.

Згідно із повідомленням, редактори української версії відбирають і публікують новини україномовних ЗМІ про найважливіші та найцікавіші події в країні у сфері політики, економіки, культури, спорту. Наголошується, що інтерфейс Новин Mail.Ru також перекладено на українську

Як відзначив директор з медійних проектів Mail.Ru Group Анатолій Рожков, ще в 2009 році на сайті з`явилися локальні новини, що, на його думку, «українці сприйняли більш ніж позитивно»: з тих пір щомісячна аудиторія, за даними Gemius, в країні зросла в 4,6 разу.

«Ми вирішили робити Новини Mail.Ru ще ближчими жителям і створили україномовну версію», - сказав він.

Вибрати українську або російську версію можна, натиснувши перемикач мови (у правому нижньому кутку веб-сторінки).

Розмір інтернет-аудиторії в Україні швидко збільшується: за даними Gemius на грудень 2012 року, її обсяг досяг 15,6 млн. користувачів і зріс більш ніж на 14% за рік. Сервісами Mail.Ru Group користуються понад 67% інтернет-користувачів.

Новини Mail.Ru — один із лідерів рунета серед онлайнових ЗМІ.

Спеціальні версії проекту Новини Mail.Ru виходять в Казахстані, Україні (з розподілом по регіонах), Білорусі, Азербайджані, Молдові, Киргизії, Узбекистані, Естонії, Латвії, а також у 27 регіонах Росії.

Довідка УНІАН. Mail.Ru Group – одна з провідних компаній російськомовного сегменту мережі Інтернет. Mail.Ru Group належать соціальна мережа Однокласники, пакети акцій Вконтакте (39,99%) і Qiwi (21,35%), міноритарні частки у Facebook, Groupon, Zynga тощо. У 2012 році сукупна неаудирований чистий прибуток компанії Mail.Ru Group (Росія) зріс на 36% і становив 277,7 млн. дол., сукупна виручка зросла на 39% і становила більш як 691 млн. дол.

Компанія має представництво в Україні.