Археологи знайшли в Перу храм, якому щонайменше 4 тисячі років

Його вважають найдавнішим із усіх храмів, раніше виявлених на території Північної, Центральної та Південної Америки.

Новознайдена будівля розташована на території комплексу Сіпан, де раніше виявили руїни адміністративних і культових споруд.

Храм, який вчені назвали Вентаррон, добре зберігся. Археологи розкопали кілька внутрішніх приміщень, сходи, що ведуть до вівтаря, на якому приносили жертви, та численні фрески. Науковці дійшли висновку, що храм був побудований приблизно за дві тисячі років до нашої ери, до появи на території Перу народів мочіка та інків.

ICTV